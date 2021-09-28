HAYDARPAŞA MENDİREĞİ AÇIKLARINDA YÜK GEMİSİ ARIZA YAPTI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

HAYDARPAŞA MENDİREĞİ AÇIKLARINDA YÜK GEMİSİ ARIZA YAPTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HAYDARPAŞA Mendireği açıklarında 90 metre boyundaki dökme yük gemisi makine arızası yaptı.

HAYDARPAŞA Mendireği açıklarında 90 metre boyundaki dökme yük gemisi makine arızası yaptı. Gemi Trafik Hizmetleri koordinasyonunda kılavuz kaptan ve Mehmetçik Römorkörü refakatinde gemi Ahırkapı'ya demirletildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan açıklamada, " İtalya'dan Bulgaristan'a seyir halindeyken Haydarpaşa mendireği açıklarında makinesi arızası yapan 90 metre boyundaki DOGAN isimli dökme yük gemisi, Gemi Trafik Hizmetleri koordinasyonunda kılavuz kaptanımız ve Mehmetçik Römorkörümüz refakatinde Ahırkapı'ya emniyetle demirletildi" ifadelerine yer verildi.

HAYDARPAŞA MENDİREĞİ AÇIKLARINDA YÜK GEMİSİ ARIZA YAPTI

HAYDARPAŞA MENDİREĞİ AÇIKLARINDA YÜK GEMİSİ ARIZA YAPTI

HAYDARPAŞA MENDİREĞİ AÇIKLARINDA YÜK GEMİSİ ARIZA YAPTI

HAYDARPAŞA MENDİREĞİ AÇIKLARINDA YÜK GEMİSİ ARIZA YAPTI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop
Magazin Gülben Ergen Özge Özpirinçci
Spor Nihat Özdemir Balotelli Mesut Özil Bülent Uygun
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Bekir Pakdemirli Mehmet Nuri Ersoy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: HAYDARPAŞA MENDİREĞİ AÇIKLARINDA YÜK GEMİSİ ARIZA YAPTI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 10:48:15. #1.11#