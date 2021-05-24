İstanbul Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü açıklarında sürüklenen 11 metre uzunluğundaki tekne, Bebek Koyu'na çekildi.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü açıklarında sürüklenen 11 metre uzunluğundaki tekne, Bebek Koyu'na çekildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, içerisinde 4 kişi bulunan ve dümen arızası nedeniyle sürüklenen tekne, KEGM-5 can kurtarma botuyla çekilerek Bebek Koyu'na getirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür