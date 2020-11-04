İstanbul Boğazı'nda arızalanan tekne kurtarıldı

Rumelifeneri açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarılarak, balıkçı barınağına çekildi.

Rumelifeneri açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarılarak, balıkçı barınağına çekildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Rumelifeneri girişinde makine arızası yaparak sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan 8 metre boyundaki tekne, yedeklenerek Rumelifeneri Balıkçı Barınağına emniyetli bir şekilde çekildi." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür