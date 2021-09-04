İstanbul Boğazı'nda arızalanan kuru yük gemisi kurtarıldı
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İstanbul Boğazı'nda arızalanan kuru yük gemisi kurtarıldı

İstanbul Boğazı'nda arızalanan kuru yük gemisi kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Çiğdem Münibe Alyanak - Haberler | Güncel

İstanbul Boğazı'nda makine arızası yapan "Happy Wolf" adlı kuru yük gemisi kurtarılarak, güvenli bölgede demirletildi.

İstanbul Boğazı'nda makine arızası yapan "Happy Wolf" adlı kuru yük gemisi kurtarılarak, güvenli bölgede demirletildi.

Kıyı Emniyeti'nden yapılan açıklamaya göre, 1533 groston ağırlığında, 68 metre boyundaki Türkiye bandıralı "Happy Wolf" adlı kuru yük gemisi, Tuzla'dan Ukrayna'ya seyir halindeyken Rumeli açıklarında makine arızası yaşadı.

Gemi kaptanının durumu haber vermesi üzerine gemi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri koordinasyonunda "Kurtarma-14" römorkörü eşliğinde Türkeli demir sahasına emniyetle demirletildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çiğdem Münibe Alyanak

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İstanbul Boğazı'nda arızalanan kuru yük gemisi kurtarıldı - Haberler
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