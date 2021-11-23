İSTANBUL BOĞAZI'NDA ARIZALANAN GEMİ AHIRKAPI'YA DEMİRLETİLDİ - Haberler
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İSTANBUL BOĞAZI'NDA ARIZALANAN GEMİ AHIRKAPI'YA DEMİRLETİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL Boğazı'nda makine arızası yapan gemi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince çekilerek, Ahırkapı'ya demirletildi.

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL Boğazı'nda makine arızası yapan gemi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince çekilerek, Ahırkapı'ya demirletildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün 1 mil kuzeyinde makine arızası yaşayan YEBA isimli gemi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri koordinasyonunda kılavuz kaptan, KURTARMA-7 ve KURTARMA-8 römorkörü eşliğinde Ahırkapı'ya demirletildi. ifadelerine yer verildi.

İSTANBUL BOĞAZI'NDA ARIZALANAN GEMİ AHIRKAPI'YA DEMİRLETİLDİ

İSTANBUL BOĞAZI'NDA ARIZALANAN GEMİ AHIRKAPI'YA DEMİRLETİLDİ

İSTANBUL BOĞAZI'NDA ARIZALANAN GEMİ AHIRKAPI'YA DEMİRLETİLDİ

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