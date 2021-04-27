İstanbul Boğazı'nda arızalanan demir-çelik yüklü gemi Ahırkapı'ya çekildi
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İstanbul Boğazı'nda arızalanan demir-çelik yüklü gemi Ahırkapı'ya çekildi

İstanbul Boğazı'nda arızalanan demir-çelik yüklü gemi Ahırkapı'ya çekildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

15 Temmuz Şehitler Köprüsü mevki'inde arızalanan, Tanzanya bandıralı demir-çelik yüklü "Croatia" adlı gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince Ahırkapı açıklarına çekildi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü mevki'inde arızalanan, Tanzanya bandıralı demir-çelik yüklü "Croatia" adlı gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince Ahırkapı açıklarına çekildi. Ahırkapı'da demirleyen gemi drone ile havadan görüntülendi.

Tanzanya bandıralı "Croatia" adlı demir-çelik yüklü gemi, akşam saatlerinde İstanbul Boğazı'ndan Marmara Denizi açıklarına doğru ilerlerken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yakınlarında makine arızası yaptı. Gemi görevlilerinin yardım istenmesi üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma 8 ile Kurtarma 12 adlı römorkörleri gemiyi kurtarmak için sevk edildi. 100 metre boyundaki demir çelik yüklü CROATIA isimli gemi yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından Ahırkapı demir bölgesine çekildi. İstanbul Valiliği gemi kurtarma çalışmasının ardından bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Boğazda seyir halindeki CROATIA isimli 100 metre boyundaki demir çelik yüklü gemiden, bugün saat 22.30 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü mevki'inde makine arızası bildirilmiştir. Söz konusu bildirim üzerine, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait KURTARMA-8 ve KURTARMA-12 isimli römorkörler ivedilikle yönlendirilerek, gemi Ahırkapı demir bölgesine çekilmektedir. Alınan ilk bilgilere göre, olayda deniz ve çevre kirliliğine yönelik herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı.

(Caner Sönmez - Halil Enes Sucu/İHA)

İstanbul Boğazı'nda arızalanan demir-çelik yüklü gemi Ahırkapı'ya çekildi
İstanbul Boğazı'nda arızalanan demir-çelik yüklü gemi Ahırkapı'ya çekildi
İstanbul Boğazı'nda arızalanan demir-çelik yüklü gemi Ahırkapı'ya çekildi
İstanbul Boğazı'nda arızalanan demir-çelik yüklü gemi Ahırkapı'ya çekildi
İstanbul Boğazı'nda arızalanan demir-çelik yüklü gemi Ahırkapı'ya çekildi
İstanbul Boğazı'nda arızalanan demir-çelik yüklü gemi Ahırkapı'ya çekildi
İstanbul Boğazı'nda arızalanan demir-çelik yüklü gemi Ahırkapı'ya çekildi
İstanbul Boğazı'nda arızalanan demir-çelik yüklü gemi Ahırkapı'ya çekildi
İstanbul Boğazı'nda arızalanan demir-çelik yüklü gemi Ahırkapı'ya çekildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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