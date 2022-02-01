İstanbul Boğazı'nda arıza yapan yük gemisi Büyükdere açıklarına demirletildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul Boğazı'nda arıza yapan yük gemisi Büyükdere açıklarına demirletildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

İstanbul Boğazı'nda arıza yapan yük gemisi Büyükdere açıklarına demirletildi İstanbul Boğazı'nda arıza yapan 100 metre boyundaki hurda yüklü 'Abalone' isimli kargo gemisi, Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nin koordinasyonunda Büyükdere açıklarına demirletildi.

İstanbul Boğazı'nda arıza yapan yük gemisi Büyükdere açıklarına demirletildi

İSTANBUL - İstanbul Boğazı'nda arıza yapan 100 metre boyundaki hurda yüklü 'Abalone' isimli kargo gemisi, Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nin koordinasyonunda Büyükdere açıklarına demirletildi.

İstanbul Boğazı'nda arıza yapan 100 metre boyundaki hurda yüklü 'Abalone' isimli kargo gemisi, Gemi Trafik Hizmetleri Merkezinin koordinasyonunda Büyükdere açıklarına demirletildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Romanya'dan Kocaeli'ye seyir halindeyken makine arızası yapan 100 metre boyundaki hurda yüklü Abalone isimli kargo gemisi, Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda kılavuz kaptanımız, Kurtarma-10 römorkörümüz refakatinde Büyükdere demir bölgesine demirletildi" ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Boğazı'nda arıza yapan yük gemisi Büyükdere açıklarına demirletildi

İstanbul Boğazı'nda arıza yapan yük gemisi Büyükdere açıklarına demirletildi

İstanbul Boğazı'nda arıza yapan yük gemisi Büyükdere açıklarına demirletildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

İstanbul Boğazı, Gemi, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title