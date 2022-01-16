İstanbul Boğazı'nda arıza yapan kuru yük gemisi Büyükdere açıklarına çekildi - Haberler
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İstanbul Boğazı'nda arıza yapan kuru yük gemisi Büyükdere açıklarına çekildi

İstanbul Boğazı'nda arıza yapan kuru yük gemisi Büyükdere açıklarına çekildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün kuzeyinde makine arızası yapan kuru yük gemisi Sarıyer Büyükdere açıklarına demirletilirken, boğaz trafiği tekrar normale döndü.

SARIYER, İSTANBUL (İHA) - Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün kuzeyinde makine arızası yapan kuru yük gemisi Sarıyer Büyükdere açıklarına demirletilirken, boğaz trafiği tekrar normale döndü.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Brave Knight isimli kuru yük gemisi, Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda kılavuz kaptanımız, Kurtarma-8, Kurtarma-10 römorkörlerimiz ve KEGM-6 botumuz refakatinde Büyükdere Demir Sahası'na emniyetle demirletildi" denildi.

Boğaz çift yönlü gemi trafiğine açıldı.

(Ömer Faruk Yıldız - Abdullah Altunbaş/İHA)

İstanbul Boğazı'nda arıza yapan kuru yük gemisi Büyükdere açıklarına çekildi

İstanbul Boğazı'nda arıza yapan kuru yük gemisi Büyükdere açıklarına çekildi

İstanbul Boğazı'nda arıza yapan kuru yük gemisi Büyükdere açıklarına çekildi

İstanbul Boğazı'nda arıza yapan kuru yük gemisi Büyükdere açıklarına çekildi

İstanbul Boğazı'nda arıza yapan kuru yük gemisi Büyükdere açıklarına çekildi

İstanbul Boğaz Trafiği gemi arızası nedeniyle çift yönlü askıya alındı

İstanbul Boğaz Trafiği gemi arızası nedeniyle çift yönlü askıya alındı

 İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün kuzeyinde makine arızası yapan kuru yük gemisi Sarıyer Büyükdere açıklarına demirletilirken, boğaz trafiği tekrar normale döndü.

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