İSTANBUL BOĞAZI'NDA ARIZA YAPAN GEMİNİN KURTARMA GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İSTANBUL Boğazı'nda, geçen hafta Kolombiya'dan Zonguldak Limanı'na seyir halindeyken arıza yapan Liberya bayraklı gemi 'CHENG MAY' isimli yük gemisi Kıyı Emniyet ekiplerince kurtarılmıştı.
Görüntüler, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından, "Kolombiya'dan Zonguldak'a seyir halindeyken 12 Şubat'ta İstanbul Boğazı girişinde makine arızası yapan 295 metre boyundaki CHENG MAY isimli Liberya bayraklı 170 bin ton kömür yüklü gemiye kuruluşumuzca yapılan kurtarma yardımı görüntüleri" notuyla paylaşıldı.
Görüntü dökümü:------------------------Paylaşılan kurtarma görüntüleri-Gemiden görüntü- İstanbul
Demirören Haber Ajansı - Güncel