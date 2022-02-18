İSTANBUL BOĞAZI'NDA ARIZA YAPAN GEMİNİN KURTARMA GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI - Haberler
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İSTANBUL BOĞAZI'NDA ARIZA YAPAN GEMİNİN KURTARMA GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İSTANBUL BOĞAZI'NDA ARIZA YAPAN GEMİNİN KURTARMA GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

İSTANBUL Boğazı'nda, geçen hafta Kolombiya'dan Zonguldak Limanı'na seyir halindeyken arıza yapan Liberya bayraklı gemi 'CHENG MAY' isimli yük gemisi Kıyı Emniyet ekiplerince kurtarılmıştı.

ZONGULDAK (DHA) - İSTANBUL Boğazı'nda, geçen hafta Kolombiya'dan Zonguldak Limanı'na seyir halindeyken arıza yapan Liberya bayraklı gemi 'CHENG MAY' isimli yük gemisi Kıyı Emniyet ekiplerince kurtarılmıştı. Geminin kurtarma görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Görüntüler, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından, "Kolombiya'dan Zonguldak'a seyir halindeyken 12 Şubat'ta İstanbul Boğazı girişinde makine arızası yapan 295 metre boyundaki CHENG MAY isimli Liberya bayraklı 170 bin ton kömür yüklü gemiye kuruluşumuzca yapılan kurtarma yardımı görüntüleri" notuyla paylaşıldı.

Görüntü dökümü:

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-Paylaşılan kurtarma görüntüleri

-Gemiden görüntü


- İstanbul

Demirören Haber Ajansı - Güncel

İstanbul Boğazı, Zonguldak, Kolombiya, İstanbul, Güncel, Haberler

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