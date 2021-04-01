İstanbul Boğazı'nda 90 metrelik kuru yük gemisi makine arızası nedeniyle demirledi (2)
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İstanbul Boğazı'nda 90 metrelik kuru yük gemisi makine arızası nedeniyle demirledi (2)

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul Valiliği, Panama bayraklı kuru yük gemisinin makine arızası nedeniyle İstanbul Boğazı'nda acil olarak demirlediğini, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait kurtarma römorkörleri ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı unsurlarının olay mahalline yönlendirildiğini bildirdi.

İstanbul Valiliği, Panama bayraklı kuru yük gemisinin makine arızası nedeniyle İstanbul Boğazı'nda acil olarak demirlediğini, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait kurtarma römorkörleri ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı unsurlarının olay mahalline yönlendirildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, saat 10.45 sıralarında Panama bayraklı River Elbe isimli kuru yük gemisinin İstanbul Boğazı Yeniköy dönüşünde makine arızası nedeniyle acil olarak demirlediği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait kurtarma römorkörleri ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı unsurları ivedilikle olay mahalline yönlendirilmiş ve yapılan kontrollerde herhangi bir can ve mal kaybı ile çevre kirliliği yaşanmadığı tespit edilmiştir."

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise 90 metrelik kuru yük gemisi için kurtarma römorkörlerin ivedilikle olay mahalline yönlendirildiği aktarılarak, kılavuz kaptanın gemiye çıkarıldığı ve gerekli kontrollerin yapıldığı belirtildi.

Rusya'dan İngiltere'ye giden geminin Ahırkapı'ya demirletileceği, çalışmada Kurtarma-8 römorkörü ve Kıyı Emniyeti-5 hızlı tahlisiye botunun görev aldığı öğrenildi.

İstanbul Boğazı'nda 90 metrelik kuru yük gemisi makine arızası nedeniyle demirledi (2)
İstanbul Boğazı'nda 90 metrelik kuru yük gemisi makine arızası nedeniyle demirledi (2)
İstanbul Boğazı'nda 90 metrelik kuru yük gemisi makine arızası nedeniyle demirledi (2)
İstanbul Boğazı'nda 90 metrelik kuru yük gemisi makine arızası nedeniyle demirledi (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı

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