İstanbul Boğazı'nda 90 metrelik kuru yük gemisi makine arızası nedeniyle demirledi
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İstanbul Boğazı'nda 90 metrelik kuru yük gemisi makine arızası nedeniyle demirledi

Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür - Haberler | Güncel
İstanbul Boğazı'nda 90 metrelik kuru yük gemisi makine arızası nedeniyle demirledi

Makine arızası nedeniyle İstanbul Boğazı'nda acil olarak demirleyen Panama bayraklı kuru yük gemisi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri koordinasyonunda Kurtarma-8 römorkörü ve kılavuz kaptan eşliğinde, Ahırkapı demir bölgesine hareket etti.

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Makine arızası nedeniyle İstanbul Boğazı'nda acil olarak demirleyen Panama bayraklı kuru yük gemisi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri koordinasyonunda Kurtarma-8 römorkörü ve kılavuz kaptan eşliğinde, Ahırkapı demir bölgesine hareket etti.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 10.45 sıralarında Panama bayraklı River Elbe isimli kuru yük gemisinin İstanbul Boğazı Yeniköy dönüşünde, makine arızası nedeniyle acil olarak demirlediği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait kurtarma römorkörleri ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı unsurları ivedilikle olay mahalline yönlendirilmiş ve yapılan kontrollerde herhangi bir can ve mal kaybı ile çevre kirliliği yaşanmadığı tespit edilmiştir."

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise 90 metrelik kuru yük gemisi için kurtarma römorkörlerin ivedilikle olay mahalline yönlendirildiği aktarılarak, kılavuz kaptanın gemiye çıkarıldığı ve gerekli kontrollerin yapıldığı belirtildi.

Gemi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri koordinasyonunda Kurtarma-8 römorkörü ve kılavuz kaptan eşliğinde, Ahırkapı'ya demirletilmek üzere hareket etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür

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