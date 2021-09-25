İSTANBUL BOĞAZI'NDA 2 KURUYÜK GEMİSİ ÇARPIŞTI-1

Hasan YILDIRIM/ Yeniköy önlerinde Türk ve Rus bandralı 2 kuru yük gemisi çarpıştı. Bölgeye kurtarma römorkörleri yönlendirildi.

Kıyı Emniyetinden kaza ile ilgili şu açıklama yapıldı:

Görüntü dökümü:

-Gemilerden fotoğraf

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