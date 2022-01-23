İstanbul Boğazı çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı İstanbul Valiliği, görüş açısının düşmesi nedeniyle İstanbul Boğazı'nın çift yönlü olarak trafiğe kapatıldığını açıkladı.

İstanbul Boğazı çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı

İSTANBUL - İstanbul Valiliği, görüş açısının düşmesi nedeniyle İstanbul Boğazı'nın çift yönlü olarak trafiğe kapatıldığını açıkladı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kıyı Emniyeti'nden alınan bilgiye göre Umuryeri Kuzey Çakar bölgesinde görüşün yarım milin altına düşmesi nedeniyle Boğaz trafiği çift yönlü olarak askıya alınmıştır" denildi.