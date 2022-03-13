İstanbul Boğazı gemi trafiğine çift yönlü yeniden açıldı
AA - Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
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İstanbul Boğazı, olumsuz hava koşulları nedeniyle askıya alınan gemi trafiğine çift yönlü yeniden açıldı.
İstanbul Boğazı, olumsuz hava koşulları nedeniyle askıya alınan gemi trafiğine çift yönlü yeniden açıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'nın, görüşün iyileşmesiyle gemi trafiğine saat 14.55'te kuzey-güney yönünde yeniden açıldığı bildirildi.
İstanbul Boğazı'nın tamamında yoğun kar yağışının etkili olması nedeniyle deniz trafiği, saat 11.20'den itibaren çift yönlü askıya alınmıştı.
#Aybar kar fırtınasına karşı alınan önlemleri yeterli buluyor musunuz? #AybarKarFırtınası | #kargeldi | #karyağıyor | #kartatili— Haberler (@Haberler) March 11, 2022
AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel