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İstanbul Boğazı gemi geçişlerine açıldı

İstanbul Boğazı gemi geçişlerine açıldı
AA / Muhammed Gencebay Gür - Haberler | Güncel

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün kuzeyinde kuru yük gemisi Brave Knight'ın makine arızası yapması nedeniyle İstanbul Boğazı'nda geçişe çift yönlü kapatılan gemi trafiği yeniden başladı.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün kuzeyinde kuru yük gemisi Brave Knight'ın makine arızası yapması nedeniyle İstanbul Boğazı'nda geçişe çift yönlü kapatılan gemi trafiği yeniden başladı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Brave Knight isimli kuru yük gemisi, Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda kılavuz kaptanımız, KURTARMA-8, KURTARMA-10 römorkörlerimiz ve KEGM-6 botumuz refakatinde Büyükdere Demir Sahası'na emniyetle demirletildi." ifadeleri yer aldı.

Geminin demirletilmesinin ardından İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü açıldı.

Brave Knight kuru yük gemisi, Tekirdağ'dan Romanya'ya seyir halindeyken Yavuz Sultan Selim Köprüsü kuzeyinde makine arızası yapmıştı.

İstanbul Boğaz Trafiği gemi arızası nedeniyle çift yönlü askıya alındı

İstanbul Boğaz Trafiği gemi arızası nedeniyle çift yönlü askıya alındı

 İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

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AA / Muhammed Gencebay Gür - Son Dakika Haberleri
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Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün kuzeyinde kuru yük gemisi Brave Knight'ın makine arızası yapması nedeniyle İstanbul Boğazı'nda geçişe çift yönlü kapatılan gemi trafiği yeniden başladı.

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