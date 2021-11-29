İstanbul Boğazı çift yönlü gemi geçişlerine kapatıldı - Haberler
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İstanbul Boğazı çift yönlü gemi geçişlerine kapatıldı

AA / Muhammed Gencebay Gür - Haberler | Güncel
İstanbul Boğazı çift yönlü gemi geçişlerine kapatıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğazı'nın saat 14.30 itibarıyla çift yönlü gemi geçişlerine kapatıldığını bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğazı'nın saat 14.30 itibarıyla çift yönlü gemi geçişlerine kapatıldığını bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "İstanbul Boğazı, ağır hava şartları nedeniyle saat 14.30 itibariyle çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı." ifadeleri kullanıldı.

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