İstanbul boğazı çift yönlü deniz trafiğine kapatıldı
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İstanbul boğazı çift yönlü deniz trafiğine kapatıldı

İSTANBUL'da sabah saatlerinde yaşanan sis nedeniyle boğaz çift yönlü olarak "Transit Geçiş Trafiğine" kapatıldı.

10.01.2020 09:46 | Son Güncelleme: 10.01.2020 09:49

'da saatlerinde yaşanan sis nedeniyle boğaz çift yönlü olarak "Transit Geçiş Trafiğine" kapatıldı.

İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı. Sabah saatlerinde özellikle Boğaz çevresinde etkili olan sis, deniz ulaşımını aksattı. Şehir Hatları'nın bazı seferleri de iptal edildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: İstanbul boğazı çift yönlü deniz trafiğine kapatıldı
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