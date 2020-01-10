: İstanbul boğazı çift yönlü deniz trafiğine kapatıldı

10.01.2020 09:46 | Son Güncelleme: 10.01.2020 09:49

İSTANBUL'da sabah saatlerinde yaşanan sis nedeniyle boğaz çift yönlü olarak "Transit Geçiş Trafiğine" kapatıldı.

İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle İstanbul Boğazı çift yönlü trafiğe kapatıldı. Sabah saatlerinde özellikle Boğaz çevresinde etkili olan sis, deniz ulaşımını aksattı. Şehir Hatları'nın bazı seferleri de iptal edildi.

Kaynak: DHA

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