İSTANBUL BOĞAZI ÇİFT YÖNLÜ DENİZ TRAFİĞİNE KAPATILDI
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İSTANBUL BOĞAZI ÇİFT YÖNLÜ DENİZ TRAFİĞİNE KAPATILDI

İSTANBUL'da sabah saatlerinde yaşanan sis nedeniyle boğaz çift yönlü olarak "Transit Geçiş Trafiğine" kapatıldı.

10.01.2020 09:28 | Son Güncelleme: 10.01.2020 09:28
İSTANBUL BOĞAZI ÇİFT YÖNLÜ DENİZ TRAFİĞİNE KAPATILDI

'da saatlerinde yaşanan sis nedeniyle boğaz çift yönlü olarak "Transit Geçiş Trafiğine" kapatıldı.

İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı.  Sabah saatlerinde özellikle Boğaz çevresinde etkili olan sis, deniz ulaşımını aksattı. Şehir Hatları'nın bazı seferleri de iptal edildi. 

Görüntü Dökümü:

-----------------Boğazdan görüntü

-Genel ve detay görüntüler


Kaynak: DHA
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