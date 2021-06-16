İstanbul Boğazı çamura bulandı
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İstanbul Boğazı çamura bulandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul'da etkili olan yağışlar sonrası Küçüksu ve Göksu derelerinden gelen çamurun boğazla buluşmasıyla, mavi suyun rengi kahverengiye döndü.

İstanbul'da etkili olan yağışlar sonrası Küçüksu ve Göksu derelerinden gelen çamurun boğazla buluşmasıyla, mavi suyun rengi kahverengiye döndü. Suyun renginde yaşanan değişim ise havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Anadolu yakasında öğle saatlerinde başlayan sağanak yağmur sonrası Küçüksu ve Göksu derelerinden gelen çamur boğaza aktı. Çamurlu suyun akması boğazın masmavi renginin değişmesine sebep oldu. Çamura bulanan boğaz havadan görüntülendi.

(Aykut Zor - Metin Başar/İHA)

İstanbul Boğazı çamura bulandı
İstanbul Boğazı çamura bulandı
İstanbul Boğazı çamura bulandı
İstanbul Boğazı çamura bulandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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