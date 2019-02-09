İstanbul - Boğaz Turunda Büyük Şok

İstanbul Boğazı'nda tur teknesinden düşen kişi hayatını kaybetti.

Olay saat 12.00 sıralarında yaşandı. Eminönü'nden hareket eden bir tur teknesi, Ortaköy açıklarına geldiğinde teknedeki yolculardan biri henüz bilinmeyen nedenle denize düştü. Çoğu turist olan ve olaya şahit olan yolcular büyük panik yaşadı. Olayı haber alıp kısa sürede bölgeye ulaşan Deniz Arama ve Kurtarma Birliği ekipleri su üstündeki kişiyi bota çıkardı. Deniz Arama ve Kurtarma Birliği Başkanı Umur Zamanoğlu denizden çıkarılan kişiye ilk müdahalede bulundu. Kişi daha sonra Sahil Güvenlik ekipleri teknesine alınarak kıyıya çıkarıldı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri ambulansa aldıkları kişiyi ambulansla yakındaki özel bir hastaneye kaldırdı. Ortaköy iskelesine çekilen tur teknesindeki turist yolcular burada indirildi. Turistlerin olayın şokunu atlatamadığı görüldü. Denize düşen kişinin Türk olduğu hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis olay sonrası soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü

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Deniz Arama ve Kurtarma Birliği ekiplerinin botla olay yerine gidişi

-Denizden çıkarılan kişinin Sahil Güvenlik ekiplerinin botuna aktarılması

-Denize düşen kişiyi alan ambulansın gidişi

-Ortaköy iskelesine çekilen teknedeki yolcuların indirilmesi

-Olay yerindeki polis ekipleri

-Olayın şokunda oldukları görülen turistler

-Olayın yaşandığı teknenin yolcuları indirip denize açılması

-Genel ve detay görüntüler - İstanbul

Kaynak: DHA