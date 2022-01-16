İstanbul Boğaz Trafiği gemi arızası nedeniyle çift yönlü askıya alındı - Haberler
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İstanbul Boğaz Trafiği gemi arızası nedeniyle çift yönlü askıya alındı

İstanbul Boğaz Trafiği gemi arızası nedeniyle çift yönlü askıya alındı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yavuz Sultan Selim Köprüsü kuzeyinde kuru yük gemisinin makine arızası vermesi nedeniyle Boğaz trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü kuzeyinde kuru yük gemisinin makine arızası vermesi nedeniyle Boğaz trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Tekirdağ'dan Romanya'ya seyir halindeyken Yavuz Sultan Selim Köprüsü kuzeyinde makine arızası yapan BRAVE KNIGHT isimli kuru yük gemisi için KURTARMA-8, 10 römorkörümüz, KEGM-6 botumuz ve kılavuz kaptanımız ivedilikle bölgeye yönlendirildi. Boğaz Trafiği çift yönlü askıya alındı." denildi.


İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Yavuz Sultan Selim Köprüsü kuzeyinde kuru yük gemisinin makine arızası vermesi nedeniyle Boğaz trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.

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