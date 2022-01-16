İstanbul Boğaz'ında arıza yapan kuru yük gemisi Büyükdere açıklarına demirletildi - Haberler
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İstanbul Boğaz'ında arıza yapan kuru yük gemisi Büyükdere açıklarına demirletildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul Boğaz'ında arıza yapan kuru yük gemisi Büyükdere açıklarına demirletildi Boğaz çift yönlü gemi trafiğine açıldı Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün kuzeyinde Brave Night isimli geminin makine arızası yapması nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, çift yönlü askıya alınmıştı.

İstanbul Boğaz'ında arıza yapan kuru yük gemisi Büyükdere açıklarına demirletildi

Boğaz çift yönlü gemi trafiğine açıldı

İSTANBUL - Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün kuzeyinde Brave Night isimli geminin makine arızası yapması nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, çift yönlü askıya alınmıştı. Gemi Sarıyer Büyükdere açıklarına demirletildi. Boğaz trafiği tekrar normale döndü.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "BRAVE KNIGHT isimli kuru yük gemisi, Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda kılavuz kaptanımız, KURTARMA-8, KURTARMA-10 römorkörlerimiz ve KEGM-6 botumuz refakatinde Büyükdere Demir Sahası'na emniyetle demirletildi" ifadelerini kullandı. Boğaz çift yönlü gemi trafiğine açıldı.

İstanbul Boğaz'ında arıza yapan kuru yük gemisi Büyükdere açıklarına demirletildi

İstanbul Boğaz'ında arıza yapan kuru yük gemisi Büyükdere açıklarına demirletildi

İstanbul Boğaz'ında arıza yapan kuru yük gemisi Büyükdere açıklarına demirletildi

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İstanbul Boğaz'ında arıza yapan kuru yük gemisi Büyükdere açıklarına demirletildi Boğaz çift yönlü gemi trafiğine açıldı Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün kuzeyinde Brave Night isimli geminin makine arızası yapması nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, çift yönlü askıya alınmıştı.

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