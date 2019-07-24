İSTANBUL- 'BOĞAZ'A ÇAMUR AKTI
Haber-Kamera Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHAİstanbul'da etkili olan yağmurla birlikte İstanbul Boğazı'na çamur aktı.
Haber-Kamera Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA
İstanbul'da etkili olan yağmurla birlikte İstanbul Boğazı'na çamur aktı. Kıyı kesimindeki renk değişimi böyle görüntülendi.
İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan yağış devam ediyor. Sağanak nedeniyle derelerden İstanbul Boğazı'na çamur aktı. Yağmurla gelen çamur İstanbul Boğazı'nın rengini kahverengiye çevirdi. İstanbul genelinde etkili olan sağanak yağışın gün boyu etkisini sürdüreceği öğrenildi.
Kaynak: DHA
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