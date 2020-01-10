"İstanbul Birlikleri" 210 ülkeye 7,5 milyar dolarlık ihracat yaptı

10.01.2020 10:38 | Son Güncelleme: 10.01.2020 10:38

İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB), bünyesindeki 7 ihracatçı birliği ile geçen yıl 7,5 milyar dolar tutarında ihracat yaparak, 2018'e göre yaklaşık yüzde 8'lik artış kaydetti.

İİB'den yapılan açıklamaya göre, İİB, genel sekreterlikler bazında ihracatını en fazla artıran üçüncü birlik oldu. İstanbul ihracatçıları, geçen yıl yaklaşık 210 ülke pazarına ürün sattı.



İstanbul İhracatçı Birlikleri, 2019'da değer bazında en fazla ihracatı 560 milyon dolar ile Irak'a gerçekleştirdi. Irak'a en fazla kümes hayvanları, hayvansal mamuller, mobilya, kağıt ve orman ürünleri satıldı.

İİB, Irak'ın ardından değer bazında en fazla İtalya, Almanya, Norveç ve Amerika Birleşik Devletleri'ne ihracat yaptı. İhracatta İtalya'ya fındık ve mamulleri; Almanya'ya ise yine fındık ve mamulleri ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ön plana çıktı. İstanbul İhracatçı Birlikleri, aralık ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16 artışla, 730 milyon dolarlık ihracat yaptı. Aralıkta en fazla ihracat ise Norveç'e gerçekleştirdi.

İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR), geçen yıl, bir önceki yıla göre ihracatını yüzde 2,5 artırarak, yaklaşık 2 milyar dolarlık ihracat yaptı. Birlik, geçen yılın aralık ayında ise 199 milyon doların üzerinde ihracata imza attı. İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, 2019'da 1 milyar 850 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Birlik, ihracatında geçen yıla göre yüzde 12 artış sağladı. Birlik, aralık ayında ise yaklaşık 175 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.

Gemi, fındık ve su ürünleri ihracatı

Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYHİB), geçen yılda, bir önceki yıla göre ihracatını yüzde 5,2 artırarak, 1 milyar doların üzerinde ihracata imza attı. GYHİB, aralık ayında ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 188 artışla, 111 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi. Gemi, Yat ve Hizmetleri sektörü, aralık ayında Türkiye'nin ihracatını en yüksek oranla artıran sektörü oldu.

İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, 2019 yılında, bir önceki yıla göre, ihracatını yüzde 23,5 artırarak, 825 milyon dolarlık ihracat yaptı. İFMİB, aralık ayında ise 53 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği'nin (İSHİB), 2019 yılında toplam ihracatı 770 milyon dolar oldu. Birlik, geçtiğimiz yıla kıyasla, yüzde 1,5 oranında ihracat artışı sağladı. İSHİB, aralık ayında ise 66 milyon dolar tutarında ihracat yaptı.

Yaş Meyve Sebze İhracatçıları'ndan 300 milyon dolarlık ihracat

İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, 2019 yılında, 300 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi. Birlik, aralık ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre, yüzde 7 ihracat artışı ile 30 milyon dolarlık ihracat yaptı.



İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KUMİB), geçen yılda ihracatını yüzde 8 oranında arttırarak, 168 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi. KUMİB, aralık ayında ise 19 milyon dolarlık ihracat yaptı.



"2019'u yoğun çalışarak geçirdik"



Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Cem Seven, Türkiye'nin büyümesine katkı yapmak için ihracatçılar olarak geçen yılı oldukça yoğun bir şekilde, çalışarak geçirdiklerini belirtti.



Seven, İİB olarak yüzde 8 ihracat artışı ile başarılı bir yıl geçirdiklerini kaydederek, "2019 yılında, Türkiye'nin ihracatı bir önceki yıla kıyasla yüzde 2 artış gösterirken, biz Türkiye ortalamasının 4 katı kadar ihracat artışı yakaladık. 2019 yılında değer bazında en fazla Avrupa Birliği ülkelerine ihracat gerçekleştirdik. 2020 yılında farklı ülkelerden gelecek alım heyetleri, dünyadaki önemli fuarlara milli katılımlarımız, yeni Ur-Ge projelerimiz ile yolumuza devam ederek ve ihracatımıza yeni pazarlar katarak ihracat artışı hedefliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA