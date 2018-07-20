Talihsiz Adamın, 15 Dakika Önce Satın Aldığı Araç, Seyir Halindeyken Alev Aldı

İSTOÇ Osb Bağlantı Yolu'nda seyir halindeki hafif ticari otomobil bir anda alev alev yandı. İtfaiyenin söndürdüğü araç kullanılamaz hale gelirken, aracın sahibinin arabayı 15 dakika önce bir galeriden satın aldığı öğrenildi.

15 DAKİKA ÖNCE ALDIĞI ARAÇ SEYİR HALİNDEYKEN YANMAYA BAŞLADI

Yangın, saat 16.00 sıralarında İSTOÇ O.S.B. bağlantı yolu üzerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. İSTOÇ'ta esnaflık yaptığını belirten Bahattin Çevik isimli vatandaş, 15 dakika önce satın aldığı araçla seyir halindeyken, araç yanmaya başladı. Aracı durdurup yangın tüpleriyle çevredekilerin de desteğiyle yangını söndürmeye çalışan Çevik, itfaiyeye de ihbarda bulundu. İtfaiye ekipleri olay yerine gelip,aracı söndürdü.

"SİGORTASI VARDI AMA KASKO YAPAMAMIŞTIM"

Yeni aldığı aracı bir saat içerisinde alevlere teslim eden Çelik, "Bir baktım kaloriferin oradan tutuştu. Birden bire yandı. Arabayı 18 bin liraya almıştım. Ne hissedeyim nasibimiz böyleymiş. Sigortası vardı ama kasko yapamamıştım. Yeter ki cana gelmesin" dedi. Yangın nedeniyle araç kullanılamaz hale gelirken, yolda kısa süreliğine trafik yoğunluğu oluştu.