İstanbul- Binali Yıldırım İran Parlamento Başkanı ile Görüştü
Haber-Kamera: Gülseli KENARLI / İstanbul DHATBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın İran İslam Cumhuriyeti Parlamento Başkanı Dr. Ali Ardeshır Larijani görüştü.
Haber-Kamera: Gülseli KENARLI/ İstanbul DHA
TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın İran İslam Cumhuriyeti Parlamento Başkanı Dr. Ali Ardeshır Larijani görüştü. Binali Yıldırım, Asya Parlamenter Asamblesi Genel Kurulu öncesi, toplantının yapılacağı Hilton Bomonti Otel'de mevkidaşı Ali Ardeshır Larijani ile basına kapalı olarak bir görüşme gerçekleştirdi.