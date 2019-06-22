İSTANBUL - BİNALİ YILDIRIM: BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜ, FETÖ İSTANBUL SEÇİMLERİNE BEL BAĞLAMIŞ
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Dünyanın her tarafında herkes nefesini tutmuş İstanbul seçimlerine bakıyor.
"Hemşericiliği tadında tutmamız lazım. İş mikro milliyetçiliğe dönüşmemesi lazım" diyen Binali Yıldırım, "İstanbul'da mikro milliyetçilik, bölgecilik anlayışını ortadan kaldıracağım. Herkes hak ettiği değeri, hak ettiği şeyi mutlaka alacak. Buradaki doku neyse, kimse kendini dışlanmış hissetmeyecek. Buna ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.
"Dünyanın her tarafında herkes nefesini tutmuş İstanbul seçimlerine bakıyor" diyen Yıldırım, "Bölücü terör örgütü, FETÖ İstanbul seçimlerine bel bağlamış; bir sendelesin de İstanbul, biz de işimize bakalım. Memleketin enerjisini tüketecek istikrarsızlaştıracak, küresel, emperyal odakların hizmetini kusursuz yapalım. Yağma yok Sivas buna müsaade etmez. Yiğidolar buna müsaade etmez. Yarın inşallah İstanbul'da yeni bir zafere imza atacağız" dedi.
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