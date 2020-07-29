İSTANBUL-Bilim kurgu filmi gibi bir teknoloji geliyor ve Türkiye'den 3 bilim insanı ekipte
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İSTANBUL-Bilim kurgu filmi gibi bir teknoloji geliyor ve Türkiye'den 3 bilim insanı ekipte

Bilim kurgu filmi gibi bir teknoloji geliyor; Türkiye'den 3 bilim insanı da ekipteBuse ÖZEL - İSTANBUL, (DHA) DÜNYANIN çeşitli ülkelerinden 350 bilim insanı henüz 5G teknolojisi tartışılırken 6G için çalışıyor.

29.07.2020 11:49 | Son Güncelleme: 29.07.2020 11:59

Bilim kurgu filmi gibi bir teknoloji geliyor; Türkiye'den 3 bilim insanı da ekipte

Buse ÖZEL - İSTANBUL, (DHA) DÜNYANIN çeşitli ülkelerinden 350 bilim insanı henüz 5G teknolojisi tartışılırken 6G için çalışıyor. Finlandiya'da, Finlandiya Akademisi tarafından oluşturulan bu kurulda Türkiye'den de 3 bilim insanı Prof. Dr. Erdal Panayırcı, Doç. Dr. Serhat Erküçük, Dr. Öğretim Üyesi Yalçın Şadi yer alıyor. Kadir Has Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden Prof. Dr. Erdal Panayırcı 6G teknolojisiyle bilim kurgu filmlerindeki gibi bir dünyada yaşayacağımızı, tat, koku, dokunma hissi yaratabilen 3 boyutlu bir hologram oluşturulacağını ve telefon görüşmesi yaptığımız kişinin sanki yanımızdaymış gibi olacağını belirtti.

Finlandiya Akademisi'nin öncülüğünde kurulan ve önemli birçok kuruluşu bünyesinde bulunduran bir 6G flagship adlı ekosistem olduğunu belirten Prof. Dr. Panayırcı, "Bu sistem 2030'a doğru kullanılacağı düşünülen 6G teknolojisinin araştırma çalışmalarına başlamış durumda" dedi.

"BİLİM KURGU FİLMİ GİBİ TAT, KOKU VE DOKUNMA HİSSİ YARATAN BİR HOLOGRAM GELECEK"

10 yıl sonra çıkacak 6G'nin 5G'den farklı olarak radyofrekans dalgalarını değil LED ışıkları kullanılarak görünür ışık denilen bir bandı kullanacağını belirten Prof. Dr. Erdal Panayırcı, sözlerine şöyle devam etti: "10 yıl sonra ortaya çıkacak bu uygulamaları bir bilim kurgu gibi görüyorum. Bir uygulaması holografik teleportation dediğimiz bir uygulama. Yürüyüş, duyma, koklama, dokunma ve tatma duyularını iletebilen bir sistem. Odanıza 3 boyutlu olarak bir görüntü geliyor. Bu sistem 6G içerisinde gerçekleşecek. 6G'nin sağlayacağı diğer uygulamalar da çok önemli. Mesela tarım çok önemli rol oynayacak ve hassas tarım gerçekleşecek. Gerçek zamanlı, uzaktan sağlık hizmetleri gerçekleşecek. ABD'den bir uzman doktor eşzamanlı şekilde Türkiye'deki hastasını ameliyat edebilecek. 5G'de 1 milisaniyelik gecikme 6G'de daha az. Akıllı ortamlar ve altyapılar çok önemli olacak. Otonom araçlar olacak."

"İNTERNET ELEKTROMANYETİK DALGA YERİNE IŞIK KULLANACAK"

Dünyanın ilk 6G zirvesinin düzenlendiğini ve Türkiye'den kabul edilen 3 bilim insanı olarak 350 kişilik ekibe katılmaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Prof. Dr. Panayırcı, "1G'de konuşmaları sadece iletirken 2G'de yalnız konuşmaları değil text mesajlarını da iletebiliyordum. 3G'de fotoğraf da iletmeye başladık ve her G (Generation-Nesil) atladıkça sistemin yeteneği bir öncekine kadar bin kat artıyor. Bu teknoloji de optik ve ışık temelli olacak. Elektromanyetik dalgaları kullanan 5G sisteminin bin katı kadar yüksek yetenekte veri taşıma yeteneğine sahip yeni bir iletişim teknolojisi. Biz buna görünür ışık ile haberleşme diyoruz. Bu görünür ışık teknolojisi şimdiki cep telefonlarımızı tamamen bir köşeye atmamıza neden olacak çünkü tamamen haberleşme olanağı ve yeni bir cep telefonu konsepti olarak karşımıza çıkacak. Bu konseptte tamamen bir LED'den çok yüksek hızda bilgiyi, veriyi alıp vermek mümkün olabilecek" dedi.

İSTANBUL-Bilim kurgu filmi gibi bir teknoloji geliyor ve Türkiye'den 3 bilim insanı ekipte

Kaynak: DHA

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