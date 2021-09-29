İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencileri mezuniyet coşkusu yaşadı

İstanbul Bilgi Üniversitesi 2020-2021 yılı lisans ve lisansüstü eğitimini başarıyla tamamlayan 10 bin 229 öğrenci mezuniyet coşkusu yaşadı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından düzenlenen törenle 2019-2020 ve 2020-2021 akademik yıllarını başarı ile tamamlayan öğrencilere diplomaları sunuldu.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Santralistanbul kampüsünde düzenlenen törende, ön lisans, lisans ve yüksek lisans mezunları diplomalarını alarak yeni bir hayata adımlarını attı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ve Bilgi Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısı Mehmet Can'ın katılımıyla düzenlenen mezuniyet töreninin açılış konuşmasını İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Parlakçı yaptı.

"Bu diploma töreni, birçok açıdan unutulmaz"

Açıklamada açılıştaki konuşmasına yer verilen İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Parlakçı, mezuniyet töreninin ömür boyu unutulmayacak bir tören olduğunu belirterek, "Bu diploma töreni, birçok açıdan unutulmaz bir tören olacak. İnsanlığın son yüzyılda başına gelmeyen, bir daha da gelmeyeceğini umduğumuz büyük bir salgın hastalıkla mücadele etmek zorunda kaldık, hala bu mücadelemiz sürüyor. Öğrencilerimiz, eğitimlerinin önemli bir bölümünü salgın koşullarında başarıyla tamamlayarak bugün üniversitemizden mezun olmanın kıvancını yaşıyor." ifadelerini kullandı.

Çok kısa bir sürede uzaktan eğitim sürecine uyum sağladıklarını aktaran Parlakçı, uzaktan eğitim alanındaki köklü geçmişe ve güçlü altyapılarına değindi.

Parlakçı, şunları kaydetti:

"25 bin dersi uzaktan eğitim ile verdiğimiz salgın dönemi bize bir kez daha 'okul için değil, yaşam için öğrenmeli' felsefesinin önemini gösterdi. Gerek akademik gerek teknik ve idari kadromuzun bu sistemi işletmek ve öğrencilerin sene kaybetmemeleri için gösterdikleri büyük çaba etkili oldu. Türkiye'de bu konuda en iyi çalışan üniversitelerden biri olmaktan gurur duyuyoruz. 2 seneyi kapsayan bir dönemi, öğrencilerimizin kayıpsız atlatabilmesini sağladık. Bugün aramızdan fiziken ayrılıyorsunuz ancak üniversitenizi unutmayın, başarılarınızı bizlerle daima paylaşın. Bu tören bir ayrılık değil, bizlerin ve sizlerin, hepimizin bir iftihar vesilesi, bir mükemmeliyet şöleni... Yolunuz, bahtınız, talihiniz açık olsun. Nice başarılara, mutluluklara yelken açın."

2 yılda 3 birinci çıktı

Verilen bilgiye göre, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden 2019-2020 akademik yılında birincilikle mezun olan isim, sosyal ve beşeri bilimler fakültesinden Hazal Erkan Arıman oldu. İşletme fakültesinden Sevin Kaytan okul ikincisi, sosyal ve beşeri bilimler fakültesinden Mustafa Fatih Boluvat ise üçüncü olarak kayıtlara geçti.

2020-2021 akademik yılını birincilikle tamamlayan öğrenciler sosyal ve beşeri bilimler fakültesinden Özlem Tan ve Esin Cansu Yılmaz oldu. Bu akademik yılın üçüncülüğünü iletişim fakültesinden Reyhan Şimşek ile mühendislik ve doğa bilimleri fakültesinden Mahmut Culup ve Lynn Masri paylaştı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi 2019-2020 akademik yılı ön lisans ve lisans mezunları sayısı 4 bin 7, yüksek lisans mezun sayısı ise 971 oldu. Toplam mezun olan öğrenci sayısı 4 bin 978, 2020-2021 akademik yılı ön lisans ve lisans mezunları sayısı 4 bin 479, yüksek lisans mezun sayısı 772 olarak belirlendi. Mezun olan toplam öğrenci sayısı ise 5 bin 251 olarak kayıtlara geçti.