İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin "Betül Mardin Seminerleri" devam ediyor

İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi, "Betül Mardin Seminerleri" dizisiyle Türkiye ve dünya gündemini farklı disiplinlerden başarılı uzmanların sözcülüğünde ele almaya devam ediyor.

İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi, "Betül Mardin Seminerleri" dizisiyle Türkiye ve dünya gündemini farklı disiplinlerden başarılı uzmanların sözcülüğünde ele almaya devam ediyor.

İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, "Betül Mardin Seminerleri" kapsamında, tüm dünyada etkileri günden güne artarak devam eden iklim krizine dikkat çekmek amacıyla 25 Ağustos'ta çevrim içi olarak "Güncel Teknolojiler Işığında İklim Krizine Farklı Disiplinlerden Yaklaşımlar ve Çözüm Önerileri" başlıklı etkinlik gerçekleştirilecek.

Etkinlikte iklim krizinin boyutları, STK'lara, kurumlara ve bireylere düşen önemli roller ve çözüm önerileri tartışılacak.

İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil Nalçaoğlu'nun açılış konuşmasını yapacağı etkinlikte, Açık Radyo'dan Ömer Madra, WWF'ten Simge Abay, Buğday Derneği'nden Güneşin Aydemir, Adım Adım & Açık Açık Derneği'nden Doç. Dr. Itır Erhart, Yuvam Dünya'dan Kıvılcım Kocabıyık, Çöpüne Sahip Çık Vakfı'ndan Emrah Bilge, Kokopelli Şehirde'den Elif Oğuzbal ile iklim aktivistleri Atlas Sarrafoğlu, Alara Civelek ve Duru Barbak söz alacak.

İklim krizinin tüm boyutlarıyla ele alınacağı online etkinliğe https://us02web.zoom.us/j/84523989122 web adresi üzerinden katılım sağlanabilecek. Etkinlik, aynı zamanda sosyal medya platformları Instagram ve YouTube'da "baska1dunyayok" isimli hesap üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu