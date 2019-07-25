İstanbul Bilgi Üniversiteliler İzmir'de buluştu

İSTANBUL Bilgi Üniversitesi, İzmir'de 'Bulanık Gelecekten Beklentiler: Yetenekler ve kurumlar el ele verebilir mi' etkinliği düzenledi. Etkinlikte gençlere, 'Yetkinlik ve yeterliliklerinizi artırın' uyarısında bulunan İstanbul Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısı Dr. Ecmel Ayral, İzmir'de etkinlik, seminer ve projelerin artarak devam edeceğini ifade etti. İstanbul Bilgi Üniversitesi, teknolojiyle birlikte değişen iş yaşamını, şirketlerin geleceğe yönelik hazırlıklarını ve yeni neslin beklentilerini ele almak amacıyla İzmir'de 'Bulanık Gelecekten Beklentiler: Yetenekler ve kurumlar el ele verebilir mi' etkinliği düzenledi. Etkinliğe İstanbul Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısı Dr. Ecmel Ayral, BİLGİ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gonca Günay ve BİLGİ Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Emre Erdoğan katılarak, düzenlenen panelde söz aldı. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Dr. Ecmel Ayral, BİLGİ mezun ailesinin 3 binden fazlasının İzmirli olduğunu belirterek, İzmirlilere önümüzdeki dönemde hazırlıklarını yaptıkları projeler hakkında bilgi verdi. Dr. Ayral, "Eylül ayından itibaren İzmir'de yeni bir mekanda etkinlikler ve seminerler düzenleyeceğiz. Örgütsel gelişim üzerine çalışmalar yapacak olan LOOP projesi ile İzmir'de yenilikçi kurumsal eğitimler vereceğiz" dedi. Yeni kurulan mezun platformunun duyurusunu da yapan Dr. Ecmel Ayral, İzmirli mezunlarla daha yakın iletişim halinde olacaklarını belirtti. 'İLK KEZ DÖRT NESİL BİRLİKTE ÇALIŞIYOR' 'Bulanık Gelecekten Beklentiler: Yetenekler ve kurumlar el ele verebilir mi' panelinde söz alan Doç. Dr. Emre Erdoğan ise nesiller arasındaki farkı anlattı. Erdoğan, 1950 ve öncesi doğumlulardan günümüze nesillerin sahip olduğu özellikleri aktardı. İlk kez dört neslin birlikte çalıştığını belirten Erdoğan, günümüz gençliğinin özelliklerini sıraladı. Doç. Dr. Erdoğan "1987-2000 arası doğumlular yeniliğe açık ve enerjik. Ortalama iki yılda bir iş değişikliği yaşıyorlar. İşten beklentileri farklı; yeni şeyler öğrenmeliyim, karar sürecine katılmalıyım diyorlar. 2000 sonrası doğumlular ise önceki kuşaklara göre çok daha farklı alışkanlıklara sahip. Belki de küresel bir milenyum kuşağının doğumuna şahitlik ediyoruz. Bu kuşak daha önceki kuşaklara benzemekten çok, diğer ülkelerdeki yaşıtlarına benzeyecek" dedi. 'YENİ NESİL ANLAM ARAYIŞINDA' Panelin diğer konuşmacısı BİLGİ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gonca Günay, nesiller değişse de bireylerin temel ihtiyaçlarının aynı olduğunu dile getirdi. Yeni neslin anlam arayışının diğer kuşaklara göre daha yüksek olduğunu belirten Günay, gençlerin yetkinlik sahibi olma, aidiyet hissi, yaptıkları işte kendilerinden parça bulma ihtiyacı duyduklarını söyledi. Günümüzde değişimlere hızlı yanıt verebilmenin önemine dikkat çeken Günay, "Nesiller arası çalışmaları, gelecek trendlerle ilgili öngörüleri takip etmek, yorumlamak çok önemli. İş dünyasında sıklıkla telaffuz edilen çeviklik buradan gelmekte. Toplumsal değişimler ve dijital transformasyon, yapay zeka gibi teknolojinin getirdiği değişikliklere hızlı tepki veren organizasyonlar ve kişiler ayakta kalmayı başarıyor" diye konuştu. 'BECERİLER TEKNOLOJİ KARŞISINDA YENİK DÜŞÜYOR' Açılış konuşmasının ardından panelde de söz alan BİLGİ Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısı Dr. Ecmel Ayral şunları söyledi: "Beceriler teknoloji karşısında yenik düşebiliyor. Önemli olan yetkinlikleri artırmak ve değişen koşullara ayak uydurmak. Gelecekte meslek kavramı da değişecek. Dolayısıyla yalnızca meslek odaklı bir eğitim yeterli olmayacak. Geleceğin çalışma dünyasında bireyleri bir adım öne çıkarabilecek yetkinlikler ve yeterlilikler üzerinde yoğunlaşmış, yaratıcılığı ön plana çıkaran bir eğitim fark yaratacak."

Kaynak: DHA