İSTANBUL Beyoğlu Talimhane Sahne'nin tanıtımı Bakan Ersoy'un da katılımı ile yapıldı
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İSTANBUL Beyoğlu Talimhane Sahne'nin tanıtımı Bakan Ersoy'un da katılımı ile yapıldı

Beyoğlu Talimhane Sahne'nin tanıtımı Bakan Ersoy'un da katılımı ile yapıldıEsma MURAT-Osman BAKIRİSTANBUL(DHA)- Korovirüs tedbirleri dikkate alınarak kültür sanat etkinleri gerçekleştirilmeye devam ediyor.

06.08.2020 22:22 | Son Güncelleme: 06.08.2020 22:31

Beyoğlu Talimhane Sahne'nin tanıtımı Bakan Ersoy'un da katılımı ile yapıldı

Esma MURAT-Osman BAKIRİSTANBUL(DHA)- Korovirüs tedbirleri dikkate alınarak kültür sanat etkinleri gerçekleştirilmeye devam ediyor. Beyoğlu Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) iş birliği ile Beyoğlu Kültür Yolu Projesi kapsamında yer alan Beyoğlu Talimhane Sahne'nin tanıtımı yapıldı. Tanıtıma katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 'İstanbul'u dünyanın başkenti unvanına yakışır şekilde ihya etmeyi sürdüreceğiz. Ben Talimhane Sahne'nin tüm İstanbullulara hayırlı olmasını diliyorum' dedi

Beyoğlu Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) pandemi tedbirlerine dikkat ederek etkinlikler gerçekleştirmeye devam ediyor. Beyoğlu'nda faaliyete geçen Talimhane Sahne ile Talimhane bölgesi yerel ve uluslararası kültür sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak. Talimhane Sahne'de sinema, tiyatro ve müzik alanında da etkinlikler gerçekleştirilecek. Talimhane Sahne'nin tanıtım programında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Müberra Eresin ve birçok sanatsever katıldı.

'MİSAFİRLERİMİZİ GÜVENLİ BİR ORTAMDA SANATLA BULUŞTURMAYI HEDEFLİYORUZ'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Beyoğlu Kültür Festivali ile İstanbul sosyal hayatının kalbi olacağını vurgulayarak şunları söyledi

'Beyoğlu Kültür Yolu projesidir. Bugün ise Beyoğlu Belediyemizle iş birliği içinde bu yolun kültür ve sanat anlamında ne kadar zengin olacağının ön gösterimi niteliğinde bir açılış yapıyoruz.Talimhane Sahne ve 8 Ağustos'ta başlayıp Eylül sonuna kadar devam edecek Beyoğlu Kültür Festivali ile İstanbul sosyal hayatının kalbi, opera ve baleden halk müziği ve tiyatroya uzanan bir sanat coşkusuyla atacak. Beyoğlu İstanbul'un adeta özü ve özetidir. Burada yaptığınız bir yürüyüşte dili, kültürü, inancı birbirinden farklı nice hayatların içinde yol alırsınız. Bu toprakların medeniyet mirası bizlerle yaşamaya devam etmektedir. Üzerimize düşen görev, mirası varise ulaştırmak için korumaktır. Bunun en estetik ve zarif yolu ise kültür ve sanat etkinlikleridir.

Açılışını yapmakta olduğumuz 147 kişi kapasiteli Talimhane Sahne ile Beyoğlu Kültür Festivali de bu düşünceden hayat bulmuştur. Sahnemiz ve Taksim Talimhane bölgesinde yer alan sokaklar boyunca düzenlenecek kültür festivaliyle, küresel salgının etkisini hala sürdürdüğü bu süreçte halkımızı ve yabancı misafirlerimizi güvenli bir ortamda sanatla buluşturmayı hedefliyoruz. Talimhane Sahne'de ilk olarak 'Bir Nefes Dede Korkut' adlı temsil sanatseverlerle buluşacak. Festival boyunca İstanbul Devlet Tiyatroları, İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, Devlet Türk Müziği, Modern Folk Müziği, Devlet Halk Müziği Toplulukları gibi ekiplerimiz sahne alacak?

'EĞLENCELERİMİZ KEDERE VE ÜZÜNTÜYE EVRİLMESİN'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sözlerine şöyle devam etti

'Projelerimizin planlanan takvimlerine en yakın şekilde ilerlemesi için, imkanların elverdiği tüm gayreti gösteriyoruz. Pandemiye rağmen denetimlerimizi sürdürdük. İnsan sağlığını birinci öncelik kabul ederek önlemler dahilinde çalışmalarımıza devam ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul sevgisi, kendilerinin de sürekli ifade ettiği ve hepimizin bildiği bir gerçek. Tüm çalışmalarımızla yakından ilgileniyor ve desteği daima arkamızda. İnşallah İstanbul'u dünyanın başkenti unvanına yakışır şekilde ihya etmeyi sürdüreceğiz. Ben Talimhane Sahne'nin tüm İstanbullulara hayırlı olmasını diliyorum. Beyoğlu Kültür Festivali'nin, bu dönemde halkımız ve misafirlerimiz için ciddi bir moral vesilesi olacağına inanıyorum. Herkesten maske ve sosyal mesafe kurallarına uymasını önemle rica ediyorum ki eğlencelerimiz kedere ve üzüntüye evrilmesin. Sağlık çalışanlarımızın büyük özverilerine karşı vefamızı, saygımızı, gönül ve sıhhat borcumuzu kurallara uyarak gösterelim'

'SALGIN DÖNEMİNDE SANATI VE KÜLTÜRÜ CANLI TUTACAĞIZ'

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ise şunları söyledi

'Bizler Koronavirüs döneminde sanatın ve kültürün kalbi olan Beyoğlu'nda hem sanata hem de sanatçıya destek vermek için arayışlar içerisinde olduk. İnsanları ağırlayan bu Talimhane bölgesi istedik ki sanatı müziği ve kültürü de ağırlasın. Bizler sanatın ve kültürün canlı tutulması için gayretin içerisindeyiz. Talimhane Sahnesini Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) iş birliği ile bu noktaya getirdik. Burada tiyatro ve sinema gösterimleri olacak. Aynı zamanda dünya çapında bir gastronomi festivali gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Kültürlerin birbirlerini tanıması, kaynaşması konusunda Talimhane hizmet edecek düşünüyorum. İnanıyorum ki salgın döneminde sanatı ve kültürü canlı tutacağız. Çünkü cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'Sanatsız kalan bir toplumun hayat damarlarından biri kopmuş demektir' biz bu damarların kopmasını istemiyoruz?

Konuşmaların ardından İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi.

İSTANBUL Beyoğlu Talimhane Sahne'nin tanıtımı Bakan Ersoy'un da katılımı ile yapıldı

Kaynak: DHA

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