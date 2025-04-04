İstanbul BEYOĞLU su kesintisi! 4-5 Nisan İSKİ Beyoğlu su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Beyoğlu su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 4 Nisan günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Beyoğlu ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 4 Nisan İstanbul Beyoğlu su kesintisi saatleri...
Beyoğlu su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 4 Nisan günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 4 Nisan İstanbul su kesintisi saatleri...
BEYOĞLU SU KESİNTİSİ
Etkilenen Mahalle: KADI MEHMET MAH
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ŞEBEKE HATTI VANA MONTAJI/DEĞİŞİMİ
Başlama Tarihi: 15.03.2025 14:02:04
Tahmini Bitiş Tarihi: 15.03.2025 17:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185