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İstanbul BEYOĞLU su kesintisi! 4-5 Nisan İSKİ Beyoğlu su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul BEYOĞLU su kesintisi! 4-5 Nisan İSKİ Beyoğlu su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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İSKİ Beyoğlu su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 4 Nisan günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Beyoğlu ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 4 Nisan İstanbul Beyoğlu su kesintisi saatleri...

Beyoğlu su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 4 Nisan günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 4 Nisan İstanbul su kesintisi saatleri...

BEYOĞLU SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: KADI MEHMET MAH

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ŞEBEKE HATTI VANA MONTAJI/DEĞİŞİMİ

Başlama Tarihi: 15.03.2025 14:02:04

Tahmini Bitiş Tarihi: 15.03.2025 17:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

İstanbul BEYOĞLU su kesintisi! 4-5 Nisan İSKİ Beyoğlu su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
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