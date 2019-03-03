İstanbul- Beyoğlu'nda Yangın Faciası 4 Kişi Öldü 1 Kişi Yaralandı

İstanbul- (Ek fotoğraf ve bilgilerle) BEYOĞLU'NDA YANGIN FACİASI 4 KİŞİ ÖLDÜ 1 KİŞİ YARALANDI

Haber-Kamera Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA İSTANBUL DHA

Beyoğlu'nda 5 katlı bir binanın 2. katında yangın çıktı. Yangında 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Yangın, bu sabah Beyoğlu Asmalımescit Mahallesi Şehbender Sokakta bulunan 5 katlı binanın 2. katında meydana geldi. Yangının neden çıktığı bilinmezken, ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri binada mahsur kalan 5 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı.

BÜYÜK PANİK YAŞANDI

Yangın nedeniyle büyük panik yaşanırken, itfaiye ekipleri 3 kişiyi yanan binadan çıkardı. Yangından çıkartılan 2'sinin durumu ağır 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin yangın sonrası yaptığı incelemelerde ise 2 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Hastaneye kaldırılan durumu Muhammet Gür (23), Yunus Akyüz tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti.

İtfaiye evde yaptığı çalışmalarda Murat Kayacan ve Ersin Eren Büker'in cansız bedeniyle karşılaştı. Evdeki incelemenin ardından cenazeler evden çıkarıldı. Ölenlerin yakınları cenazeler çıkarılırken gözyaşı döktü.

BİR KİŞİYİ BİZ ÇIKARTTIK, 4 KİŞİ İÇERİDE BAĞIRIYORDU

Yangın sırasında yardıma koşan Fatih Kalp, o anları şöyle anlattı Sabahleyin bir baktık ki içerisi yanıyor. Daha sonra durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine ildirdik. İçeride 5 kişi vardı. İçeride 4 kişi mahsur kaldı. Bir kişiyi biz çıkarttık, diğer 4 kişi içeride bağırıyordu. Yangın şu anda devam ediyor. 4 kişi şu an içeride. Biz karşı binada kalıyoruz. Biz gurbetçiyiz, hafif dumanlar geliyordu. Biz hemen yardıma koştuk. Kapının önünde bir kişi vardı. Biz de onu hemen çekip dışarı çıkardık. Alevler çok olduğu için biz içeri giremedik. İçeride bağırış sesleri vardı dedi.

ADLİ TIP'A GÖNDERİLDİ

4 kişinin cenazeleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yangın çıkan dairede bekarların oturduğu öğrenildi. Yangının çıkış nedeni yapılan incelemelerin ardından ortaya çıkacak.

EK GÖRÜNTÜLER

-Ersin Eren Büker 'in fotoğrafı

Kaynak: DHA