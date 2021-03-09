İSTANBUL-BEYOĞLU'NDA TRANS BİREYİN YÜZÜNE TUZ RUHU ATILDI
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İSTANBUL-BEYOĞLU'NDA TRANS BİREYİN YÜZÜNE TUZ RUHU ATILDI

09.03.2021 19:07 | Son Güncelleme: 09.03.2021 19:19

Beyoğlu'nda, Suriye uyruklu trans bireyin yüzüne, oturduğu binanın önünde tuz ruhu atıldı.

Beyoğlu'nda, Suriye uyruklu trans bireyin yüzüne, oturduğu binanın önünde tuz ruhu atıldı. Yaralanan trans birey hastaneye kaldırılırken, eski sevgilisi olduğu iddia edilen saldırganın yakalanması için çalışmalara başlandı.

İstiklal Caddesi Sadri Alışık Sokak'ta saat 16.30 sıralarında meydana gelen olayda, Suriye uyruklu trans birey Ayhan M., oturduğu binadan dışarı çıktığı sırada, yüzü cerrahi maskeli ve kapüşonlu bir kişi bina kapısına yaklaştı. Kapı önünde Ayhan M. ile karşılaşan kişi, elindeki şişede bulunan tuz ruhunu trans bireyin yüzüne attı.

Ayhan M. acı içinde kendini yere atarken, saldırgan koşarak olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ayhan M. ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Polis, Ayhan M.nin eski sevgilisi olduğu iddia edilen saldırganın yakalanması için çalışmalara başladı.

İSTANBUL-BEYOĞLU'NDA TRANS BİREYİN YÜZÜNE TUZ RUHU ATILDI
İSTANBUL-BEYOĞLU'NDA TRANS BİREYİN YÜZÜNE TUZ RUHU ATILDI
İSTANBUL-BEYOĞLU'NDA TRANS BİREYİN YÜZÜNE TUZ RUHU ATILDI
İSTANBUL-BEYOĞLU'NDA TRANS BİREYİN YÜZÜNE TUZ RUHU ATILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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