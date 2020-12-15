Beyoğlu'nda doğalgaz paniği
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Beyoğlu'nda doğalgaz paniği

15.12.2020 15:33 | Son Güncelleme: 15.12.2020 15:41
Beyoğlu'nda doğalgaz paniği

Ersan SAN Beyoğlu'nda İSKİ ekiplerinin çalışması sırasında doğalgaz borusunu patladı.

Ersan SAN Beyoğlu'nda İSKİ ekiplerinin çalışması sırasında doğalgaz borusunu patladı. Gaz kaçağı İGDAŞ ekipleri tarafından kesilirken, olay nedeniyle sokakta panik yaşandı.

Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Akkiraz Sokakta saat 14.30 sıralarında İSKİ ekiplerinin sokakta çalıştığı sırada kepçe doğalgaz borusunu deldi. Borudaki delik yüzünden gaz kaçağı oluştu. Durum İGDAŞ ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler, boruyu tamir ederek, gaz kaçağını kesti. Olay nedeniyle sokakta panik yaşandı.


Beyoğlu'nda doğalgaz paniği
Beyoğlu'nda doğalgaz paniği
Beyoğlu'nda doğalgaz paniği
Beyoğlu'nda doğalgaz paniği
Beyoğlu'nda doğalgaz paniği
Beyoğlu'nda doğalgaz paniği

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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