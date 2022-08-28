BEYOĞLU'nda, 4 katlı metruk binanın duvarı çöktü.

Olay, Beyoğlu Çukur Mahallesi Kadın Çıkmazı Sokak'ta saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 4 katlı metruk binanın bir kısmı daha önceden yıkılmıştı. Binanın yıkılmayan ve diğer binalara yapışık duvarı sokağa çöktü. Park halindeki 34 DOS 783 plakalı ticari araç sokağa çöken molozların altında kalarak kullanılamaz hale geldi. Tehlike oluşturan kısımlar ise itfaiye ekipleri tarafından kontrollü şekilde yıkıldı.

SOKAKTA KİMSENİN OLMAMASI FACİANIN ÖNÜNE GEÇTİ

BİNANIN DUVARININ ÇÖKTÜĞÜ ANLAR KAMERADA

"DEFALARCA BAŞVURMAMIZA RAĞMEN SONUÇ ALAMADIK"

"BELLİYDİ BÖYLE OLACAĞI"

"EVİMİZİ TOZ DUMAN KAPLADI"

Çöken binanın bitişiğinde oturan Mahsun Üçgül, "İşten geldik, yatıyorduk. Birden gürültüyle uyandık. Bir baktık evimizi toz duman kapladı. Başta deprem oluyor sandık. Daha sonra gördük ki arka binamız çöküyor. Biz de korkup evden kaçtık" şeklinde konuştu. Çöken binanın duvarının enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.