Beyoğlu'nda 4 katlı metruk binanın duvarı çöktü
BEYOĞLU'nda, 4 katlı metruk binanın duvarı çöktü.
Olay, Beyoğlu Çukur Mahallesi Kadın Çıkmazı Sokak'ta saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 4 katlı metruk binanın bir kısmı daha önceden yıkılmıştı. Binanın yıkılmayan ve diğer binalara yapışık duvarı sokağa çöktü. Park halindeki 34 DOS 783 plakalı ticari araç sokağa çöken molozların altında kalarak kullanılamaz hale geldi. Tehlike oluşturan kısımlar ise itfaiye ekipleri tarafından kontrollü şekilde yıkıldı.
SOKAKTA KİMSENİN OLMAMASI FACİANIN ÖNÜNE GEÇTİBinanın iki duvarının sokağa çöktüğü esnada sokakta ve bina içerisinde kimsenin olmaması facianın önüne geçti. Aynı zamanda yan binalarda da hasar ve çatlaklar oluştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ve AFAD ekipleri metruk binanın içerisinde arama çalışmaları yaparken, çevredeki binalarda çökme riskine karşın inceleme başlatıldı. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Duvarı olmayan ve metruk binanın duvarıyla kapanan bir bina da duvar yıkılmasıyla açığa çıktı.
BİNANIN DUVARININ ÇÖKTÜĞÜ ANLAR KAMERADAÇökme anı, karşı binada oturan bir kişi tarafından kaydedildi. Görüntülerde duvar büyük bir gürültüyle çöküyor. Bir başka görüntüde ise çöken metruk binanın duvarıyla kapanan binadaki hasar görülüyor.
"DEFALARCA BAŞVURMAMIZA RAĞMEN SONUÇ ALAMADIK"Söz konusu bina için belediyeye çok kez başvuruda bulunduklarını söyleyen Servet Erdem, "Pazara gitmiştim. Eşim aradı haber verdi. Geldiğimde sokakta yan duvarı kalan bina çökmüş. Arkadaki duvar da düşmek üzere. Bütün çocuklar burada. 50 kez başvurmamıza rağmen sonuç alamadık. Çocuğumuzu götürecek parklarımız da yok. 3-4 kez Zabıta Müdürlüğü'ne gittim, beni dinlemediler bile. 'Biz ilgilenmiyoruz, Büyükşehir Belediyesi ilgileniyor' dediler. Burası Beyoğlu Belediyesi'ne ait değil mi? Belediyenin gelip önlem alması gerekir" dedi.
"BELLİYDİ BÖYLE OLACAĞI"Olayı anlatan Burhan Koldaş, "Saat 06.30 gibi gelip arabayı park ettik, eve gittik. Çıktığımızda bina komple döküldü. Muhtarlığa, belediyeye müracaat ettik. Kimi aradıysak müdahale eden olmadı. Belliydi böyle olacağı. Allah'tan olan, mala oldu. Çöken bina boştu, daha önce de yıkılmıştı. Maalesef araba tamamen gitti. Allah, kötü şeyler nasip etmesin" diye konuştu.
"EVİMİZİ TOZ DUMAN KAPLADI"
Çöken binanın bitişiğinde oturan Mahsun Üçgül, "İşten geldik, yatıyorduk. Birden gürültüyle uyandık. Bir baktık evimizi toz duman kapladı. Başta deprem oluyor sandık. Daha sonra gördük ki arka binamız çöküyor. Biz de korkup evden kaçtık" şeklinde konuştu. Çöken binanın duvarının enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.- İstanbul