Beyoğlu'nda 2 katlı ahşap bina alev alev yandı: 2 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beyoğlu'nda 2 katlı ahşap bina alev alev yandı: 2 yaralı

Beyoğlu'nda 2 katlı ahşap bina alev alev yandı: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Beyoğlu'nda iki katlı ahşap bina çıkan yangın sonucu kül oldu.

BEYOĞLU, İSTANBUL (İHA) - Beyoğlu'nda iki katlı ahşap bina çıkan yangın sonucu kül oldu. Yan tarafta bulunan binaya sirayet eden yangında iki kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangın saat 00.45'te Beyoğlu Ömer Avni Mahallesi Saray Arkası Sokakta bulunan iki katlı ahşap binada çıktı. İddiaya göre ahşap binadan bilinmeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Yangının çıktığını görenler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine yangına Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli ve Sadabad itfaiye grup amirliklerinden ekipler, müdahale etti. Yangın rüzgarında etkisiyle yan tarafta bulunan 5 katlı binaya sirayet etti. Ekipler, binada bulunanları tahliye ederek alevleri söndürmek için çalışma başlattı.

2 kişi yaralandı

Çıkan yangın sonucu binada yaşayan iki kişinin vücudunda yanıklar oluşarak yaralandı. Yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Binanın kül olduğu yangın kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor. - İSTANBUL

Beyoğlu'nda 2 katlı ahşap bina alev alev yandı: 2 yaralı

Beyoğlu'nda 2 katlı ahşap bina alev alev yandı: 2 yaralı

Beyoğlu'nda 2 katlı ahşap bina alev alev yandı: 2 yaralı

Kalede bir garip olay! Definecilerin üzerine düşen kadın, o anları anlattı

Kalede bir garip olay! Definecilerin üzerine düşen kadın, o anları anlattı

 Son dakika: Esenyurt'ta 18 katlı rezidansta yangın çıktı! İçeride mahsur kalanları ekipler kurtardı

Son dakika: Esenyurt'ta 18 katlı rezidansta yangın çıktı! İçeride mahsur kalanları ekipler kurtardı

 Hava değişimine gelen asker, ailesinin evini yaktı! Korkudan eve giremiyorlar

Hava değişimine gelen asker, ailesinin evini yaktı! Korkudan eve giremiyorlar

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title