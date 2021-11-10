Beylikdüzü ve Bahçelievler D-100'de 09.05 - Haberler
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Beylikdüzü ve Bahçelievler D-100'de 09.05

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Beylikdüzü ve Bahçelievler D-100'de 09.05

ULU önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 83'üncü yılında D-100 Karayolu'nda, sürücüler kontak kapatıp, 09.05'te saygı duruşunda bulundu.

BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (DHA) - ULU önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 83'üncü yılında D-100 Karayolu'nda, sürücüler kontak kapatıp, 09.05'te saygı duruşunda bulundu.

10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 83'üncü ölüm yıldönümünde, bütün yurtta anma törenleri düzenlendi. Her yıl olduğu gibi bu yılda D-100 Karayolunda 09.05'te hayat durdu. Bahçelievler, Beylikdüzü ve Esenyurt'ta sürücüler saat 09.05'i gösterdiğinde saygı duruşu için araçlarını durdurdu. 1 dakikalık saygı duruşunun ardından trafik normale döndü.


- İstanbul
Beylikdüzü ve Bahçelievler D-100'de 09.05

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