Beylikdüzü ve Bahçelievler D-100'de 09.05
ULU önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 83'üncü yılında D-100 Karayolu'nda, sürücüler kontak kapatıp, 09.05'te saygı duruşunda bulundu.
10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 83'üncü ölüm yıldönümünde, bütün yurtta anma törenleri düzenlendi. Her yıl olduğu gibi bu yılda D-100 Karayolunda 09.05'te hayat durdu. Bahçelievler, Beylikdüzü ve Esenyurt'ta sürücüler saat 09.05'i gösterdiğinde saygı duruşu için araçlarını durdurdu. 1 dakikalık saygı duruşunun ardından trafik normale döndü.- İstanbul