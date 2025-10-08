İstanbul BEYLİKDÜZÜ su kesintisi! 8-9 Ekim İSKİ Beylikdüzü su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Beylikdüzü su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 8 Ekim günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Beylikdüzü ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 8 Ekim İstanbul Beylikdüzü su kesintisi saatleri...
BEYLİKDÜZÜ SU KESİNTİSİ
İSKİ Beylikdüzü su kesintisi açıklandı:
Etkilenen Mahalle: CUMHURİYET MAH.
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 08.10.2025 13:39:15
Tahmini Bitiş Tarihi: 8.10.2025 18:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185