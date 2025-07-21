İstanbul BEYLİKDÜZÜ su kesintisi! 21-22 Temmuz İSKİ Beylikdüzü su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul BEYLİKDÜZÜ su kesintisi! 21-22 Temmuz İSKİ Beylikdüzü su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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İSKİ Beylikdüzü su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 21 Temmuz günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Beylikdüzü ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 21 Temmuz İstanbul Beylikdüzü su kesintisi saatleri...

Beylikdüzü su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 21 Temmuz günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 21 Temmuz İstanbul su kesintisi saatleri...

BEYLİKDÜZÜ SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: DEREAĞZI MAH.

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 21.07.2025 14:31:25

Tahmini Bitiş Tarihi: 21.07.2025 18:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

İstanbul BEYLİKDÜZÜ su kesintisi! 21-22 Temmuz İSKİ Beylikdüzü su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

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