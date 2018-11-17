İstanbul-Beylikdüzü'nde Zincirleme Kaza, D-100'de Trafik Yoğunluğu Oluştu 1
Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL DHAD-100 Haramidere Mevkiinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL DHA
D-100 Haramidere Mevkiinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle Edirne istikametinde trafik tek şeritten veriliyor. İlk belirlemelere göre 2 kişi hafif yaralanırken, olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi. Kaza nedeniyle yoğun trafik oluştu.