İSTANBUL-BEYLİKDÜZÜ'NDE YABANCI UYRUKLU KADIN 3 YAŞINDAKİ OĞLUNU ÖLDÜRDÜ ek görüntü
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BEYLİKDÜZÜ'NDE YABANCI UYRUKLU KADIN 3 YAŞINDAKİ OĞLUNU ÖLDÜRDÜ (2) ek görüntüEROL DEĞİRMENCİ- AHMET YEŞİLMEN/ İSTANBUL, (DHA)-BEYLİKDÜZÜ'NDE BİR SİTEDE YABANCI UYRUKLU KADIN 3 YAŞINDAKİ OĞLUNU ÖLDÜRDÜ.
İSTANBUL-BEYLİKDÜZÜ'NDE YABANCI UYRUKLU KADIN 3 YAŞINDAKİ OĞLUNU ÖLDÜRDÜ (2) ek görüntü
EROL DEĞİRMENCİ- AHMET YEŞİLMEN/ İSTANBUL, (DHA)-BEYLİKDÜZÜ'NDE BİR SİTEDE YABANCI UYRUKLU KADIN 3 YAŞINDAKİ OĞLUNU ÖLDÜRDÜ. POLİSİN OLAY YERİNDEKİ ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR.
OLAY ÖĞLE SAATLERİNDE MARMARA MAHALLESİ'NDE BULUNAN BİR SİTEDE MEYDANA GELDİ. İDDİAYA GÖRE, YABANCI UYRUKLU ANNE 3 YAŞINDAKİ OĞLUNU ÖLDÜRDÜ. İHBAR ÜZERİNE OLAY YERİNE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ. POLİSİN OLAY YERİNDEKİ İNCELEMELERİ SÜRÜYOR.