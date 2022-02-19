İSTANBUL-BEYLİKDÜZÜ'NDE YABANCI UYRUKLU KADIN 3 YAŞINDAKİ OĞLUNU ÖLDÜRDÜ ek görüntü - Haberler
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İSTANBUL-BEYLİKDÜZÜ'NDE YABANCI UYRUKLU KADIN 3 YAŞINDAKİ OĞLUNU ÖLDÜRDÜ ek görüntü

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BEYLİKDÜZÜ'NDE YABANCI UYRUKLU KADIN 3 YAŞINDAKİ OĞLUNU ÖLDÜRDÜ (2) ek görüntüEROL DEĞİRMENCİ- AHMET YEŞİLMEN/ İSTANBUL, (DHA)-BEYLİKDÜZÜ'NDE BİR SİTEDE YABANCI UYRUKLU KADIN 3 YAŞINDAKİ OĞLUNU ÖLDÜRDÜ.

İSTANBUL-BEYLİKDÜZÜ'NDE YABANCI UYRUKLU KADIN 3 YAŞINDAKİ OĞLUNU ÖLDÜRDÜ (2) ek görüntü

EROL DEĞİRMENCİ- AHMET YEŞİLMEN/ İSTANBUL, (DHA)-BEYLİKDÜZÜ'NDE BİR SİTEDE YABANCI UYRUKLU KADIN 3 YAŞINDAKİ OĞLUNU ÖLDÜRDÜ. POLİSİN OLAY YERİNDEKİ ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR.

OLAY ÖĞLE SAATLERİNDE MARMARA MAHALLESİ'NDE BULUNAN BİR SİTEDE MEYDANA GELDİ. İDDİAYA GÖRE, YABANCI UYRUKLU ANNE 3 YAŞINDAKİ OĞLUNU ÖLDÜRDÜ. İHBAR ÜZERİNE OLAY YERİNE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ. POLİSİN OLAY YERİNDEKİ İNCELEMELERİ SÜRÜYOR.

İSTANBUL-BEYLİKDÜZÜ'NDE YABANCI UYRUKLU KADIN 3 YAŞINDAKİ OĞLUNU ÖLDÜRDÜ ek görüntü

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