İSTANBUL-BEYLİKDÜZÜ'NDE KAMYON, METROBÜS ÜST GEÇİDİNE ÇARPTI, 1 ÖLÜ Kaza anı - Haberler
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İSTANBUL-BEYLİKDÜZÜ'NDE KAMYON, METROBÜS ÜST GEÇİDİNE ÇARPTI, 1 ÖLÜ Kaza anı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BEYLİKDÜZÜ'NDE KAMYON, METROBÜS ÜST GEÇİDİNE ÇARPTI, 1 ÖLÜ(2) Kaza anıAhmet YEŞİLMEN / İSTANBUL,(DHA) Beylikdüzü Güzelyurt mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon metrobüs üst geçidinin ayağına çarptı.

BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL-BEYLİKDÜZÜ'NDE KAMYON, METROBÜS ÜST GEÇİDİNE ÇARPTI, 1 ÖLÜ(2) Kaza anı

Ahmet YEŞİLMEN/ İSTANBUL,(DHA) Beylikdüzü Güzelyurt mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon metrobüs üst geçidinin ayağına çarptı. Araç içinde sıkışan kamyon sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle metrelerce trafik oluştu.

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