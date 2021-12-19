İSTANBUL-BEYLİKDÜZÜ'NDE KAMYON, METROBÜS ÜST GEÇİDİNE ÇARPTI, 1 ÖLÜ Kaza anı
BEYLİKDÜZÜ'NDE KAMYON, METROBÜS ÜST GEÇİDİNE ÇARPTI, 1 ÖLÜ(2) Kaza anıAhmet YEŞİLMEN / İSTANBUL,(DHA) Beylikdüzü Güzelyurt mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon metrobüs üst geçidinin ayağına çarptı.
BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL-BEYLİKDÜZÜ'NDE KAMYON, METROBÜS ÜST GEÇİDİNE ÇARPTI, 1 ÖLÜ(2) Kaza anı
Ahmet YEŞİLMEN/ İSTANBUL,(DHA) Beylikdüzü Güzelyurt mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon metrobüs üst geçidinin ayağına çarptı. Araç içinde sıkışan kamyon sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle metrelerce trafik oluştu.
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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