İSTANBUL-BEYLİKDÜZÜ D-100'DEKİ TRAFİK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
SOKAĞA çıkma yasağının ardından günün ilk iş gününde İstanbul'da araçlar yola çıktı.
27.04.2020 09:47 | Son Güncelleme: 27.04.2020 09:49
SOKAĞA çıkma yasağının ardından günün ilk iş gününde İstanbul'da araçlar yola çıktı. Ara ara yoğunluğun Beylikdüzü D-100 Karayolu havadan görüntülendi.
4 günlük sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle birlikte haftanın ilk iş gününde araçlar yola çıktı. İşe gidenler sabah erken saatlerde yola çıktı. Beylikdüzü D-100 Karayolu'nda ara ara trafik yoğunluğu oluştu. Trafikteki yoğunluk havadan görüntülendi
Kaynak: DHA