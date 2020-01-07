İSTANBUL-BEYKOZ'DA TOPRAK KAYDI, AĞAÇ DEVRİLDİ
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İSTANBUL-BEYKOZ'DA TOPRAK KAYDI, AĞAÇ DEVRİLDİ

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ/ BEYKOZ'da yağış nedeniyle toprak kaydı, ağaç devrildi.

07.01.2020 16:59 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:59
İSTANBUL-BEYKOZ'DA TOPRAK KAYDI, AĞAÇ DEVRİLDİ

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ/ 'da yağış nedeniyle toprak kaydı, ağaç devrildi. 

Beykoz , Arpacı Sokak'ta yağış nedeniyle toprak kaydı. Toprağın kaydığı alanda bulunan ağaç ise devrildi. İhbar üzerine olay polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü

-----------------------Toprağın kaydığı bölgeden ve devrilen ağaçtan görüntü-Ekiplerden görüntü

-Genel ve detay görüntüler


Kaynak: DHA
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