İSTANBUL-BEYKOZ'DA TOPRAK KAYDI, AĞAÇ DEVRİLDİ

07.01.2020 16:59 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:59

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ/ BEYKOZ'da yağış nedeniyle toprak kaydı, ağaç devrildi.

Beykoz Fatih Mahallesi, Arpacı Sokak'ta yağış nedeniyle toprak kaydı. Toprağın kaydığı alanda bulunan ağaç ise devrildi. İhbar üzerine olay polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü

-----------------------Toprağın kaydığı bölgeden ve devrilen ağaçtan görüntü-Ekiplerden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Kaynak: DHA