İstanbul Beykoz'da makine arızası yapan tekne kurtarıldı
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İstanbul Beykoz'da makine arızası yapan tekne kurtarıldı

04.02.2021 19:13 | Son Güncelleme: 04.02.2021 19:16
İstanbul Beykoz'da makine arızası yapan tekne kurtarıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Beykoz Riva önlerinde makine arızası yapan teknenin, yedeklenerek Poyrazköy Limanı'na çekildiğini bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Beykoz Riva önlerinde makine arızası yapan teknenin, yedeklenerek Poyrazköy Limanı'na çekildiğini bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Riva önlerinde makine arızası yapan ve içinde 4 kişi bulunan 9 metre boyundaki tekne, yedeklenerek Poyrazköy Limanı'na çekildi." bilgisi verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür

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