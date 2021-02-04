İstanbul Beykoz'da makine arızası yapan tekne kurtarıldı
04.02.2021 19:13 | Son Güncelleme: 04.02.2021 19:16
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Beykoz Riva önlerinde makine arızası yapan teknenin, yedeklenerek Poyrazköy Limanı'na çekildiğini bildirdi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Beykoz Riva önlerinde makine arızası yapan teknenin, yedeklenerek Poyrazköy Limanı'na çekildiğini bildirdi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Riva önlerinde makine arızası yapan ve içinde 4 kişi bulunan 9 metre boyundaki tekne, yedeklenerek Poyrazköy Limanı'na çekildi." bilgisi verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür