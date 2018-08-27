İstanbul Beykoz'da Kum Yüklü Tanker Devrildi
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN /İSTANBUL DHABeykoz Kılıçlı Köyü Karakiraz yolu üzerinde kum yüklü hafriyat tankeri sürcüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek yol kenarındaki kanala yan yattı.
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL DHA
Beykoz Kılıçlı Köyü Karakiraz yolu üzerinde kum yüklü hafriyat tankeri sürcüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek yol kenarındaki kanala yan yattı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri tankerde sıkışan sürücüyü kurtarma çalışmalarına başladı.