İstanbul Beykoz'da Kum Yüklü Tanker Devrildi

İstanbul Beykoz'da Kum Yüklü Tanker Devrildi

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN /İSTANBUL DHABeykoz Kılıçlı Köyü Karakiraz yolu üzerinde kum yüklü hafriyat tankeri sürcüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek yol kenarındaki kanala yan yattı.

İstanbul Beykoz'da Kum Yüklü Tanker Devrildi

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL DHA

Beykoz Kılıçlı Köyü Karakiraz yolu üzerinde kum yüklü hafriyat tankeri sürcüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek yol kenarındaki kanala yan yattı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri tankerde sıkışan sürücüyü kurtarma çalışmalarına başladı.

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