İSTANBUL-BEYKOZ'DA BIÇAKLANAN 15 TEMMUZ GAZİSİ HAYATINI KAYBETTİ
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İSTANBUL-BEYKOZ'DA BIÇAKLANAN 15 TEMMUZ GAZİSİ HAYATINI KAYBETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BEYKOZ'da 15 Temmuz gazisi Fatih Orhan, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

BEYKOZ'da 15 Temmuz gazisi Fatih Orhan, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Şüphelilerden 1'i yakalanırken 2 kişi daha aranıyor.

Olay, saat 02.00 sıralarında İncirköy Mahallesi'nde meydana geldi. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde gözünden yaralanarak Gazi olan Fatih Orhan, 3 kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Orhan ambulansla Beykoz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı fakat tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, şüphelilerden Yılmaz Arıcı yakalanarak gözaltına alındı. Tekel büfe sahibi olan Arıcı'ın kasten yaralama, resmi belgede sahtecilikten kaydı olduğu öğrenildi. Şüphelinin olay esnasında ve sonrasında alkolün etkisinde olduğu için bir şey hatırlamadığını söylediği öğrenildi. Polisin kimlikleri belirlenen diğer iki şüpheliyi yakalamak için çalışmaları sürüyor.

İSTANBUL-BEYKOZ'DA BIÇAKLANAN 15 TEMMUZ GAZİSİ HAYATINI KAYBETTİ
İSTANBUL-BEYKOZ'DA BIÇAKLANAN 15 TEMMUZ GAZİSİ HAYATINI KAYBETTİ
İSTANBUL-BEYKOZ'DA BIÇAKLANAN 15 TEMMUZ GAZİSİ HAYATINI KAYBETTİ
İSTANBUL-BEYKOZ'DA BIÇAKLANAN 15 TEMMUZ GAZİSİ HAYATINI KAYBETTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

15 Temmuz'da gözünü kaybeden gazi Fatih Orhan 3 kişinin bıçaklı saldırısında can verdi
15 Temmuz'da gözünü kaybeden gazi Fatih Orhan 3 kişinin bıçaklı saldırısında can verdi
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