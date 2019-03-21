İstanbul - Beyazıt'ta Özel Halk Otobüsü Kazası: Çok Sayıda Yaralı Var  (2)

Haber: Cemil ÖZDEMİR - Zeki GÜNAL - Hüseyin COŞKUN - İstanbul DHA

Beyazıt'ta özel halk otobüsü kaza yaptı. İlk bilgilere özel halk otobüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle 5 araca çarptı. Kazada yaralananlar için olay yerine çok sayıda ambulans sevkedildi. Olay yerinde inceleme sevkedildi.

Görüntü Dökümü:

--------

-Olay yerinden görüntüler

Kaynak: DHA